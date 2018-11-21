Ведущий «Оскара» отказался выйти на сцену из-за скандала

Американский комик Кевин Харт отказался вести 91-ю церемонию вручения премии «Оскар», которая пройдет в феврале 2019 года.

«Я решил отказаться от роли ведущего «Оскара» в этом году... потому, что я не хочу отвлекать внимание в ночь, которую должны праздновать многие удивительные и талантливые актеры. Я приношу искренние извинения перед ЛГБТК-сообществом за мои жесткие слова в прошлом», – написал Харт в Twitter.

Он добавил, что ему жаль из-за того, что он причинил людям боль, и отметил, что развивается.

«Моя цель – объединять людей, а не разделять», – сказал он.

5 декабря стало известно, что Харта назначили ведущим 91-й церемонии вручения премии «Оскар». «Встречайте нашего нового ведущего. Настраивайтесь на 24 февраля», – значилось в подписи к фото комика, которое разместили в официальном аккаунте в Instagram киноакадемии.

Напомним, фильм Константина Хабенского «Собибор» вошел в число 87 претендентов на награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке» премии «Оскар».

В 2016 году журнал Forbes называл Харта в числе самых высокооплачиваемых знаменитостей.