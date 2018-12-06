Собчак сфотографировалась с бывшим мужем Бузовой

Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию с телеведущей Ксенией Собчак.

«Посмотрите, на кого я наткнулся на учебно-тренировочной базе «Локомотива», – написал он на своей странице в Instagram.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в конце 2016 года после четырех лет брака. В феврале на концерт Бузовой в Москве фанаты пришли с плакатами, на которых были написаны оскорбительные фразы в адрес Тарасова.

Недавно сообщалось, что Тарасов обратился в суд с просьбой уменьшить размер задолженности по выплате алиментов в четыре раза.