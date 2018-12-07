Стрельбы новой АПЛ ракетами «Калибр» запланированы на осень

Ожидается, что осенью 2019 года головная многоцелевая атомная подлодка модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М») «Казань» проведет стрельбы ракетами и торпедами, сообщил источник в судостроительной отрасли.

«Казань» проведет контрольные стрельбы ракетами «Оникс» и «Калибр». Огонь будет вестись по надводным и береговым целям. Кроме того, самонаводящимися торпедами АПЛ должна будет поразить цели под водой, сообщил источник ТАСС.

На государственные испытания АПЛ выйдет летом 2019 года. В конце 2019 года «Казань» должны передать Северному флоту.

В сентябре «Казань» вышла на заводские испытания.