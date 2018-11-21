Посол Украины пожаловался на Канаду

Киев и Оттава не могут договориться по вопросу безвизовых поездок, украинцам стали чаще отказывать в получении виз, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Шевченко посетовал на то, что «не видит большого прогресса в вопросе безвизового режима», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, число отказов Канады в визах украинским гражданам выросло до 26%.

Украина отменила визы для канадцев еще в 2005 году.