Мурманская ОП попросила не присваивать аэропорту имя Николая II

Общественная палата Мурманской области обратилась в Общественную палату России с просьбой отказаться от результатов голосования за новое название аэропорта, где победило имя Николая II.

На последнем пленарном заседании члены палаты проголосовали за то, чтобы направить соответствующее письмо, пишет ТАСС со ссылкой на председателя региональной Общественной палаты Юрия Мананкова.

«Общественность региона активно выступила против присвоения имени Николая II, мы решили направить письмо на имя председателя Общественной палаты РФ не утверждать результаты голосования», – сообщил Мананков.

В письме также указывается просьба не присваивать аэропорту Мурманска вообще никакого имени. По словам составителей письма, местные граждане выступили против инициативы о выборе «великих имен» аэропорту.

«Альтернативные опросы показывают, что 86% мурманчан категорически против любого изменения нынешнего наименования», – поясняется в письме.

«Более того, один человек мог проголосовать несколько раз, при этом велась недобросовестная агитация, когда некоторые публичные лица страны влияли на ход голосования», – добавил Мананков.

Ранее выбор имени для аэропорта Мурманска вызвал серьезную дискуссию: «на поле боя» сошлись сторонники последнего императора и сторонники коменданта крымской ЧК, затем переквалифицировавшегося в полярники Ивана Папанина. Имя Николая II, который основал город (для царя это оказался последний основанный город) оказалось победителем с 48% голосов. Ближайшим преследователем был Папанин (42% голосов). В тройку также вошел ас Великой Отечественной Борис Сафонов.

Напомним, во вторник были опубликованы результаты голосования за выбор имен российским аэропортам.