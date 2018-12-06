Феминистка заявила о «драматически тяжелой» ситуации с домашним насилием

Феминистка Анна Федорова прокомментировала газете ВЗГЛЯД инцидент в Австралии, где женщина обманом пыталась отправить мужа в тюрьму за побои; она призвала помнить, что процент подобных судебно-правовых ошибок в ситуации с домашним насилием достаточно низок.

Ранее Daily Mail сообщила, что в Австралии суд спустя восемь месяцев признал невиновным жителя Сиднея Фейсала Хана, которого жена обвинила в побоях и насилии. Следователи нашли записи с камер наблюдения в лифте дома, на которых видно, как женщина избивает сама себя.

«Все опасения насчет того, что достаточно одного слова и несправедливого оговора, это не правда. Люди, которые это говорят, хотят ввести нас в заблуждение», – заявила Федорова.

При этом Федорова не исключила возможности судебно-следственной ошибки, что, по ее словам, и произошло в данном случае, однако, по мнению феминистки, процент судебных ошибок в подобных ситуациях, будет примерно таким же, как процент ложных обвинений в изнасиловании – около 2%.

«Несмотря на то, что эти случаи печальные и они бывают, важно помнить, что ситуация с домашним насилием продолжает оставаться драматически тяжелой. Важно, что мы об этих вещах говорим потому, что, к сожалению, вот такие недобросовестные люди снижают в принципе доверие к подобным историям», – заметила феминистка.

Федорова считает, что за ложные показания обвинительница должна понести наказание.

«Такие вещи должны предотвращаться и люди должны понимать, что ложные обвинения – это не вариант», – пояснила собеседница.

«При этом мы должны продолжать с уважением и состраданием относиться к жертвам насилия, и ни в коем случае не давать таким ситуациям затмить общую картину», – добавила она.