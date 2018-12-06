Рошаль вступился за осужденного за гибель ребенка анестезиолога

Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль направил губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову письмо с просьбой обратить внимание на дело осужденного за гибель ребенка анестезиолога.

«Реальный срок заключения ставит крест на жизни и профессиональной деятельности врача, имеющего большой практический 16-летний опыт. Это приговор не только нашему коллеге, но и всему медицинскому сообществу, который неизбежно приведет к увеличению дефицита кадров в нашей отрасли», – заявил Рошаль.

По его словам, медицинские работники должны иметь возможность выразить свое мнение по поводу действия или бездействия своих коллег и проводить независимые медицинские экспертизы, пишет «Интерфакс».

Напомним, суд приговорил волгоградского анестезиолога к двум годам заключения и лишению права заниматься врачебной деятельностью 2,5 года из-за причинения смерти по неосторожности пятилетней девочке с пневмонией. Суд решил, что анестезиолог допустил нарушения в своей работе.