Устроившего взрыв в магазине Петербурга освободили от уголовной ответственности

Дмитрий Лукьяненко, свершивший теракт в петербургском супермаркете «Перекресток», отправлен на принудительное лечение, такое решение принял Московский окружной военный суд на выездном заседании.

«Освободить от уголовной ответственности. Применить меру принудительного медицинского характера», – огласил решение судья, передает ТАСС.

Лукьяненко в суде сказал, что сожалеет о содеянном и раскаивается. Установлено, что в момент совершения преступления мужчина страдал психическим заболеванием.

Гражданских исков в рамках этого дела пострадавшие не заявили. Ущерб от преступления составил свыше 1,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Лукьяненко признал вину в совершении теракта. В качестве законного представителя обвиняемого в суде выступала его мать Галина.

Лукьяненко и раньше признавался, что в декабре 2017 года устроил теракт в магазине. В результате взрыва пострадали 18 человек.

В начале 2018 года мужчину признали невменяемым. В августе Лукьяненко уже отправляли на принудительное лечение в психбольницу.