Польский журналист рассказал о выдающемся интеллекте российских бандитов

Журналист Артур Гурский, который написал серию книг о боссах польских мафиозных группировок, рассказал о представителе российского преступного мира в Польше Назаре по прозвищу «Медведь», который, как и другие выходцы из России, поразил его своим интеллектом.

«Общий культурный уровень и интеллект – вот что в первую очередь отличает представителей российской мафии от польских преступников. Многие боссы с Востока прославились тем, что занимаются развитием своих интеллектуальных способностей, играя в шахматы. Победить их нелегко даже гроссмейстеру. Для наших преступных главарей даже шашки – это недостижимая высота», – рассказал Гурский в интервью польскому изданию Wprost, перевод которого приводит «ИноСМИ».

Он отметил, что польские гангстеры редко владеют иностранным языком, среди россиян же напротив много полиглотов и людей с высшим образованием. По словам Гурского, бывшие члены преступных группировок занимают в России высокие посты в бизнесе и политике.

«А у нас эти люди до сих пор не могут найти своего места в обычной жизни. Я не хочу превозносить российского «спрута», а просто объясняю, почему ему удалось добиться таких успехов», – заявил он.

Гурский отметил, что российские «гангстеры» уважительно относятся к женщинам и не хвалятся визитами в публичные дома или любовницами. В Польше это считается нормой среди бандитов, считает он. Журналист рассказал, что у россиян был «культ матери».

«В моей книге описывается такой эпизод: российские боссы вели переговоры с одним молодым банкиром, во время встречи он ответил на телефонный звонок и разразился бранью, прося не мешать ему. Когда мафиози узнали, что бизнесмен разговаривал с матерью, они прервали переговоры и велели ему катиться на все четыре стороны. Логика у них была такая: «Если ты не проявляешь уважения к собственной матери, как тогда ты будешь относиться к нам?» – рассказал Гурский.

Назар, о котором идет речь, по словам журналиста, был кикбоксером-чемпионом, который выступал за Белоруссию. Одновременно он занимал «высокое положение в преступной группировке из Минска». Он переехал в Польшу в 90-е, чтобы скрыться от белорусской полиции.