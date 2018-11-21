Автор видео с агитацией начштаба Балтфлота против Канта объяснил публикацию записи

Автор видеоролика, на котором вице-адмирал Балтфлота Игорь Мухаметшин призывает не голосовать за присвоение аэропорту Калининграда имени философа Иммануила Канта, рассказал, как снял видео и почему решил его опубликовать.

Запись обращения Мухаметшина сделал пенсионер Виталий Котовский, живущий в Балтийске. Он долгое время работал на калининградском телевидении режиссером, а после выхода на пенсию снимал сюжеты для себя и сотрудничал с местным телевидением «Балтийск ТВ», сообщает «Новый Калининград».

Котовский рассказал, что снят видеоролик 30 ноября, когда в Балтийск заходил корабль.

«Я снимал перебивки к тому сюжету, что я делал. Это должен был быть обычный рядовой сюжет про приход корабля. Вдруг слышу про Канта, слышу, что он (вице-адмирал) говорит что-то непотребное», – рассказал Котовский.

Он добавил, что после завершения мероприятия один из офицеров подошел к нему и потребовал убрать звук с видеозаписи.

По его словам, он прослушал запись и понял, что не должен оставлять ее на своем компьютере.

«Наших начальников должна знать вся страна. Мой отец военный моряк, служил в этой же гавани флагманским штурманом. Я представил его на месте слушающего эту ахинею. Мне стало стыдно за него. Это стало основным моментом, почему я решился», – сказал Котовский.

В Facebook он также прокомментировал ситуацию с выступлением начальника штаба Балтфлота. Он отметил, что Мухаметшина «всю неделю цитируют во многих СМИ», но выразил сожаление, что в Кремле не посмотрели эту запись.

Ранее на этой неделе в Сети появилось видео, на котором глава штаба Балтийского флота Игорь Мухаметшин призывает других военных не голосовать за то, чтобы аэропорт «Храброво» получил имя «какого-то там Иммануила Канта», который «предал свою родину».