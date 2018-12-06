Чечня собралась стать одним из субъектов-доноров

Реализация инвестиционных проектов в Чеченской Республике и исполнение всех договоренностей с иностранными партнерами в ближайшие несколько лет позволят региону войти в число субъектов-доноров, сообщил на бизнес-форуме «Инвестируй в Кавказ!» глава республики Рамзан Кадыров.

«У нас в республике есть хорошие проекты, которые уже реализуются, есть договоренности с иностранными инвесторами, и, думаем, в следующем году, в начале следующего года тоже будут реализованы, и в ближайшем будущем мы станем донорами точно», – отметил Кадыров.

Кадыров также прокомментировал «наболевший» вопрос, связанный с высокой дотационностью бюджета Чечни. «Все регионы, большинство, 98% России - дотационные. Даже Татарстан, который самые большие платит налоги, они больше получают, участвуя во всяких программах, подпрограммах», – приводит слова Кадырова ТАСС.

Кадыров сообщил, что региону удастся добиться «тех успехов и целей, которые мы сами для себя поставили» в течение 3-4 лет. «Это ноль безработицы, это успешная экономика, это абсолютно беспроблемные социальные направления», – добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что Чечня, чей бюджет на 80% состоит из федеральных дотаций, в 2019 году вновь попала в список крупнейших получателей государственных средств. За республикой федеральный бюджет на следующий год закрепил более 30 млрд рублей.

Одной из статей расхода может, к примеру, стать уборка резиденции Кадырова. Управление делами главы и правительства Чечни обнародовало на сайте госзакупок заявку ценой в 51,1 млн рублей на коммунально-бытовое обслуживание владений Кадырова. Как следует из конкурсной документации, деньги выделены из бюджета Чеченской Республики.

Напомним, в сентябре 2017 года Кадыров попросил правительство России увеличить дотации республике, объяснив это ростом рождаемости в регионе.