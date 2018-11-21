США провели внеплановый полет над Украиной после инцидента у берегов Крыма

Соединенные Штаты вместе с союзниками осуществили внеплановый полет над Украиной после инцидента у берегов Крыма.

«Сегодня США и союзники провели внеплановый полет в рамках Договора по открытому небу. Выбор времени этого полета направлен на то, чтобы подтвердить приверженность США [помогать] Украине и другим государствам-партнерам. Соединенные Штаты полны решимости поддерживать безопасность европейских стран», – сообщил Пентагон в документе под названием «Заявление Министерства обороны о полете над Украиной в рамках Договора по открытому небу», – передает ТАСС.

В нем также утверждается, что Россия якобы совершила «неспровоцированное нападение на украинские корабли»,что привело к эскалации конфликта.

«Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией, но это невозможно до тех пор, пока ее незаконные и дестабилизирующие действия продолжаются на Украине и в других местах», – говорится в документе Пентагона.

Ранее в четверг сообщалось, что самолет разведчик ВВС США OS-135B провел полет у северных границ Крыма над озером Сиваш.

Самолет отправился из аэропорта Киева и пролетел вдоль всей северной границы Крыма.

Напомним, 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил пересекли государственную границу Российской Федерации при следовании из Черного в Азовское море. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, возбуждено уголовное дело.

Киев ввел военное положение в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. Соответствующий указ вступил в силу 26 ноября.