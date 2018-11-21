«Таджикский медбрат» объяснил, как ему удалось возглавить Кадастровую палату России

Глава Кадастровой палаты России Парвиз Тухтасунов объяснил свое назначение и рассказал о работе медбратом после того, как в его адрес посыпались оскорбительные характеристики из блогов и СМИ.

В разговоре с корреспондентом Znak Тухтасунов сообщил, что после переезда в Москву из Таджикистана в 1992 году он закончил столичную школу и отучился в Первом медицинском университете.

После учебы он съездил на негосударственную стажировку за границу и понял, что хочет развиваться в иной сфере, в управлении.

«Любое современное развитие связано с IT. Это касается и управления качеством, и персоналом, и самыми разными бизнес-процессами Как раз в тот период это все активно развивалось, я погрузился в тему и уже занимался именно ей. В дальнейшем я стал работать в инвестиционной компании, где отвечал именно за инвестиции в IT, оценивал проекты с точки зрения целесообразности. Потом уже мне предложили заниматься проектом по созданию Единой федеральной информационной системы о землях сельхозназначения в Россельхозземмониторинге. После этого меня пригласили в Росреестр, где я и проработал более двух лет», – отметил глава Кадастровой палаты России.

Он действительно работал медбратом на последних курсах в институте, в отделении кардиореанимации и интенсивной терапии.

«Это была довольно философская работа, потому что она касалась вопросов жизни и смерти. За эту работу мне абсолютно не стыдно», – подчеркнул чиновник.

Своей главной задачей он считает создание хорошей сервисной компании для IT-систем Росреестра.

Тухтасунов объяснил скандал в СМИ и блогах:

«Сорвать назначение было уже невозможно, потому что оно уже состоялось. А вот опорочить, отомстить, вывести меня или других людей из себя — думаю, на это и была сделана ставка. Опубликованная «кадровая справка» - это фейк. Те, кто это сделал, сфотографировали настоящую кадровую справку, после чего отредактировали ее так, чтобы получить «биографию таджикского медбрата». Но вообще удивительная же история: эта «справка» была опубликована на портале Pikabu, где обычно публикуются картинки, в четыре утра, после чего мгновенно растиражирована в СМИ и блогах», – отметил глава Кадастровой палаты.

На вопрос о том, считает ли он себя «молодым технократом», Тухтасунов сообщил, что ему хотелось считать себя эффективным менеджером.

Ранее сообщалось, что глава Минэкономразвития Максим Орешкин назначил на пост директора Кадастровой палаты России неизвестного мужчину из Таджикской ССР с медицинским образованием, который, по официальным данным, имеет опыт работы медбратом.