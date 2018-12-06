Житель Ставрополья осужден за селфи с нацистским приветствием у воинского мемориала

Ставропольский краевой суд осудил жителя Изобильного за осквернение памяти воинов фотографией с нацистским приветствием.

«Судом установлено, что мужчина, находясь в поселке Рыздвяный Изобильненского района, сделал селфи с жестом нацистского приветствия на фоне мемориала воинам-освободителям и выложил у себя на страничке во «ВКонтакте», – приводит «Интерфакс» слова пресс-службы суда.

Осужденный сделал селфи рядом с мемориалом 10 ноября 2017 года. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России».

За реабилитацию нацизма мужчину приговорили к 150 часам обязательных работ, сообщает ГТРК Ставрополье.