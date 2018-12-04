Блогер рассказала об ужасах закулисья «Голубого огонька»

Instagram-блогер Наталья Кондратова стала участницей новогодней передачи «Голубой огонек» и раскритиковала съемочный процесс, заявив, что многое было ненастоящим.

Женщина рассказала в Instagram, что сначала обрадовалась приглашению, поскольку ей пообещали встречу со звездами эстрады, праздничную атмосферу и шампанское, однако ее ожидания не оправдались:

«Все пошло не так, как я себе представляла. Толпа бичевато-застенчивых студенток и дерзких бабулек vip меня впечатали в стену, когда начали выдавать талончики, по которым можно будет потом получить зарплату», – отметила Кондратова, уточнив, что гонорар составил тысячу рублей.

По ее словам, все фрукты на столах были ненастоящими. Одна из женщин сломала зуб, пытаясь что-то съесть. Кроме того, вместо обещанного шампанского в бокалах был лимонад. Кроме того, блогеру не понравилось, что участникам массовки запретили фотографировать и общаться со звездами. Она пожалела, что пришла, поскольку «Киркорова не было».

В итоге все изображали праздник 12 часов, поздравляли друг друга с праздником и кидали серпантин. Кондратова заявила, что это было похоже на «профессиональный праздник в дурдоме».