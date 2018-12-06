Из-за ошибки робота на складе Amazon пострадали 24 человека

На складе компании Amazon в США автоматизированная машина по ошибке проткнула баллон со спреем для отпугивания медведей, 24 сотрудника были госпитализированы.

Происшествие случилось возле города Трентон, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

После распыления аэрозоли на проблемы с дыханием и плохое самочувствие пожаловались 80 человек. Всего было госпитализировано 24 человека, один из них попал в больницу в критическом состоянии, рассказали местные власти.

«Сегодня в нашем центре обработки заказов в Роббинсвилле из-за повреждения баллона с аэрозолем сильное вещество распространилось в закрытом помещении», – сообщила представитель компании Рэйчел Лайти. Она добавила, что пострадавшие получили медицинскую помощь на месте.

В 2017 году двое военнослужащих получили ранения из-за взрыва баллона с аэрозолем во время сжигания опавших листьев в Брянской области.