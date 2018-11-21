Назван главный цвет 2019 года

Исследовательский центр Pantone по традиции назвал главный цвет 2019 года – по мнению исследователей, это будет коралловый оттенок Living Coral.

Этот оттенок кораллового является цветом подводных рифов и цвета неба в сумерках.

По мнению экспертов Pantone, цвет символизирует врожденную потребность людей в оптимизме и поиске источников радости.

Отметим, что Pantone определяет главный цвет нового года уже 18 лет; в 2018 году был выбран Ultra Viole.