Грузия оформит с Францией новый контракт по поставкам систем ПВО

Министр обороны Грузии Леван Изория в пятницу во Франции подпишет новый контракт на поставки систем ПВО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом он сам заявил в четверг журналистам.

По его словам, военный бюджет Грузии позволяет закупать современное вооружение.

Леван Изория напомнил, что ранее Грузия уже закупила во Франции системы ПВО.

«Это направление приоритетно. Первые системы уже задействованы», – отметил министр.

Детали нового контракта пока неизвестны.

После конфликта в 2008 году Грузия объявила, что ей необходимы новые противотанковое оружие и современные системы ПВО. Соглашения между Грузией и Францией о закупках системы противовоздушной обороны были подписаны летом 2015 года. Специалисты Франции обучали грузинских военных.

Напомним также, что в 2018-2019 годах Грузия выделит около 65 млн долларов на приобретение американских ПТРК – «джавелинов».