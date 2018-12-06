В США уволили разоблачившую сказочных персонажей учительницу

В США уволили учительницу, рассказавшую детям, что Санта-Клауса, зубной феи, пасхального кролика и эльфов не существует, сообщают американские СМИ.

Руководство начальной школы штата Нью-Джерси уволило педагога на замену после возмущенной реакции родителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на NJ.com.

Родители школьников обвинили преподавателя в пренебрежении рождественскими традициями, директор учреждения решил, что такие высказывания недопустимы для сотрудников и пообещал принять меры для сохранения праздничного сезона для детей.

Инспектор окружных школ Рене Ровтар заявила, что учительница не сможет получить работу в этом образовательном округе штата.

В 2017 году учительницу начальной школы в штате Вермонт уволили за обучение детей нацистскому приветствию.