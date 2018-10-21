Шаманов ответил на обвинения США в секретных испытаниях

Москва не проводила испытаний ракеты «Искандер-М», в которых ее обвиняет Вашингтон, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

«У них к нам одна претензия по ракете «Искандер-М», которая якобы, по их секретным данным, имеются доказательства, что мы ее испытали. Абсолютно ответственно вам заявляю – никаких испытаний, никакой ракеты такой дальности действия мы не испытывали», – заявил Шаманов, передает РИА «Новости».

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору.

При этом европейские СМИ полагают, что выходом из ракетного договора с Россией президент США Дональд Трамп разрушает то небольшое доверие, которое оставалось между Москвой и Вашингтоном.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас и можно ли ждать новой сделки, о которой упомянул Трамп.