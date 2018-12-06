Горбачев предупредил об угрозе новой гонки вооружений

Бывший президент СССР Михаил Горбачев опубликовал статью в журнале Time, в которой рассказал о своих достижениях совместно с 41-м президентом США Джорджем Бушем – старшим. Горбачев подчеркнул, что сейчас мир находится на грани новой конфронтации и новой гонки вооружений.

«Я живо помню наш разговор по телефону 25 декабря, за несколько часов до того, как я объявил, что покидаю пост президента Советского Союза. Мы рассмотрели результаты нашего сотрудничества», – приводит его слова РИА «Новости».

Главным совместным с Бушем-старшим достижением Горбачев назвал соглашение об уничтожении тысяч единиц ядерного оружия, как стратегического, так и тактического. «Вместе мы помогли положить конец конфликтам в разных частях мира. Мы заложили основу для партнерства между нашими государствами. Эти имеющие историческое значение результаты сейчас под угрозой. Мир находится на грани новой конфронтации и новой гонки вооружений», – отметил Горбачев.

В декабре 1989 года Горбачев и Буш-старший провели так называемый мальтийский саммит, где на словах объявили об окончании холодной войны. Горбачев считает, что этот «исторический прорыв» подвел «заключительную черту под холодной войной».

Напомним, в минувшую пятницу, 30 ноября, на 95-м году жизни умер 41-й президент США Джордж Буш-старший. Церемония прощания с Бушем-старшим прошла в среду в Национальном кафедральном соборе Вашингтона. Президент Владимир Путин выразил Джорджу Бушу-младшему соболезнования.