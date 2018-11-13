В США перечислили «оружие будущего»

Американский журнал The National Interest составил список пяти вооружений и видов техники, которые позволят Соединенным Штатам доминировать в эпоху гиперзвука.

По мнению автора статьи, первым в списке «оружия XXI века» является американский новейший авианосец «Джеральд Р. Форд». В публикации признается, что технически авианосцы этого типа не являются «оружием будущего», однако отмечается, что они остаются крупнейшими в мире, даже больше существующих «Нимиц». На борту каждого помещается до 90 самолетов, также подразумевается размещение беспилотников, пишет The National Interest.

По сравнению с «Нимиц» у «Форда» более совершенные датчики, современная катапульта, а главное – более мощные реакторы, которые вырабатывают втрое больше энергии, чем авианосцы-предшественники, говорится в статье.

Кроме того, ВМС США возлагают большие надежды на новые стратегические подлодки «Коламбия», которые должны заменить постепенно устаревающие «Огайо». На вооружении каждой субмарины стоят 16 ядерных ракет Trident II («Трайдент-2»). «Одна «Коламбия» способна уничтожить Россию и Китай как развитое общество», – уверен автор статьи, отмечая скрытность подводных лодок и продвинутую электроприводную систему.

Также в список вошли американские гиперзвуковые ракеты. «Как именно будут выглядеть эти ракеты и что они будут делать, еще предстоит определить. Но точно так же, как Россия и Китай, (…) ВМС США будут получать гиперзвуковые ракеты», – пишет NI.

Четвертое новейшее оружие США – это принципиально новая группа боевых кораблей ВМС, состоящая из большого корабля, похожего на крейсер, эсминца, фрегата и небольших беспилотных кораблей, которые будут действовать в тесной координации друг с другом. Отмечается, что морякам предстоит столкнуться с такими новшествами, как электромагнитное оружие и лазерная противоракетная оборона. Военные эксперты предсказывают, что в ближайшее время корабли с Aegis и эсминцы «Арли Берк» уйдут в прошлое.

В пятерку вооружений будущего также вошел истребитель шестого поколения, который придет на смену F-22 и F-35. Отмечается, что новый истребитель, скорее всего, будет стелсом, несмотря на обилие критики в отношение этой технологии. Вместе с новейшими ракетами и лазерами самолет получит «маленьких помощников» – беспилотники, которые будут заниматься разведкой и защищать пилота.

Ранее генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, которого американский президент Дональд Трамп выдвинул на пост главы Центрального командования (СЕНТКОМ), заявлял, что Россия может уничтожить США, а Китай способен нанести Соединенным Штатам серьезный ущерб.

В ноябре в Соединенных Штатах заявили об экзистенциальной угрозе со стороны гиперзвукового оружия России.