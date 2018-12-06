Стало известно, когда с палубы «Адмирала Кузнецова» уберут упавший кран

Кран, упавший на палубу российского авианосца «Адмирал Кузнецов», уберут во второй половине декабря, сообщил источник в судостроительной отрасли.

«Во второй декаде декабря палуба корабля будет очищена от упавшего на нее крана, сейчас проходят работы по резке его металлоконструкций», – сказал источник РИА «Новости».

В ночь на 30 октября были нештатно заполнены цистерны плавдока ПД-50; он резко ушел под воду, повредив находящийся на ремонте авианосец «Адмирал Кузнецов».

Глава ОСК Алексей Рахманов говорил, что в результате ЧП авианосец получил 52 повреждения на 70 млн рублей.

Плавдок собираются поднять со дна, чтобы не нарушать режим доступа в гавань.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала версии аварии, из-за которой один из крупнейших в стране плавучих доков ПД-50 затонул.