Блогер из Таджикистана заявил об избиении в метро Москвы на глазах полиции

Предполагаемый блогер из Таджикистана Sasha Masskva, попросивший не указывать его настоящее имя, пожаловался на избиение в метро Москвы на глазах сотрудника полиции, сообщает телеканал «Дождь».

По словам блогера, 3 декабря в московском метр его преследовали от ТЦ «Охотный ряд» четверо граждан Таджикистана – трое мужчин и девушка, которые в переходе на станции метро «Парк культуры» якобы начали срывать с него одежду и угрожать.

«К нам подошел сотрудник полиции, забрал в комнату полиции для проверки документов. Трое мужчин прямо там били меня по лицу и голове, снимали на телефон, а сотрудник полиции стоял в сторонке и бездействовал. Эти люди отбирали у меня телефон, порвали одежду», – цитирует блогера телеканал «Дождь».

По версии блогера, сотрудник полиции на станции метро не реагировал на его жалобы, поэтому ему пришлось звонить в МВД. После этого всех пятерых забрали в четвертый отдел полиции УВД на метрополитене, где объяснили, что, нужно писать объяснительную, «так как доказательств, ушибов и травм нет». При этом «нападавших» правоохранители отпустили.

По версии телеканала, позднее «нападавшие» выложили на YouTube видео с избиением блогера. После этого он обратился в отдел полиции, продемонстрировав видеозапись. Правоохранители пообещали провести проверку.

В минувшее воскресенье в московском метро на женщину напали с ножом.