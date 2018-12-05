Киев объяснил причину «отсрочки» разрыва договора с Россией по Азовскому морю

Вопрос о расторжении договора с Россией по Азовскому морю находится на рассмотрении, соглашение еще не полностью исчерпало свой потенциал в судебных процессах, заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по иностранным делам заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

На вопросы парламентариев о последствиях для Украины денонсации договора с Россией о внутреннем море Боднар пояснил, что в настоящее время в Международный суд ООН направлены иски Украины к России «о спонсировании терроризма и о нарушении или дискриминации прав человека в Крыму», сообщает УНИАН.

«Также ушло обращение Украины относительно нарушения Россией Конвенции по международному праву, в том числе, касающееся нарушения прав по Азову и по построению Керченского моста. Поскольку сейчас идут процедуры подачи и согласования всех процессуальных нюансов, вопрос о деононсации договора по Азовскому морю находится на рассмотрении», - сообщил Боднар.

Боднар добавил, что соглашение от 2003 года еще не использовало свой потенциал. «Если мы в одностороннем порядке денонсируем действие договора, это не значит, что эту денонсацию признает российская сторона», - отметил представитель МИД Украины.

Ранее Украина высказалась за денонсацию соглашения с Россией по Азовскому морю. По словам представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ) Евгения Марчука, после инцидента в Керченском проливе вопрос о денонсации Украиной договора с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря фактически уже решен.

Корабли ВМС Украины 25 ноября незаконно пересекли российскую госграницу, после чего были задержаны у Керченского пролива. Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которую организовал Петр Порошенко накануне президентских выборов.