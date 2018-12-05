При взрыве на заправке в Италии пострадали 15 человек

По меньшей мере 15 человек пострадали после взрыва и пожара на автомобильной заправке в Италии, об этом сообщили в местной пожарной службе.

ЧП произошло в регионе Лацио, на автозаправке возле города Риети, передает РИА «Новости» со ссылкой на пожарную службу. По предварительным данным, на месте взорвался бензовоз.

Среди пострадавших числятся семеро пожарных.

Сообщается, что на текущий момент огонь не удалось погасить.

Напомним, это не последняя техногенная авария в Италии за несколько месяцев. В августе в районе города Генуя на автостраде рухнул мост, обломки упали на расположенные внизу дома. В результате погибли 43 человека. Прокурор Генуи заявлял, что причиной трагедии стала человеческая ошибка.