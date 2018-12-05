Австрийца – владельца московского отеля избили за увольнение сотрудника

На владельца мини-отеля Viva La Vida, австрийца Михаэля Лехнера напали после увольнения администратора.

Лехнер открыл мини-отель на улице Земляной Вал накануне ЧМ-2018. В сентябре он уволил администратора, которая, по его мнению, не справлялась с работой, сообщает «Ридус».

Другой администратор отеля рассказала, что после этого уволенная сотрудница и некий мужчина пришли к Лехнеру поговорить. Оба были в нетрезвом состоянии.

«Сначала пытались обсудить с Михаэлем вопрос по поводу денег при увольнении. Потом начался мордобой. У Михаэля очень много ушибов, синяков, царапин, били в том числе по голове, позвоночнику. Я тоже попала им под руку, меня повалили на пол, начали избивать», – сказала она.

Она отметила, что потом бизнесмена вытащили на улицу и продолжили избивать там.

По ее словам, охранники мини-отеля звонили в полицию, но никто не приехал. Все продолжалось минут 30-40.

Сам бизнесмен признался, что был шокирован произошедшим.