Россияне заявили о стабильности своего финансового состояния

Согласно данным соцопроса, финансовое положение семей в России стабильно и практически не меняется, россияне, однако, не ждут роста своего благосостояния в ближайшие 10 лет.

Каждому десятому россиянину хватает средств только на покупку продуктов. Треть жителей России может позволить себе купить основную бытовую технику и одежду, при этом покупка автомобиля была уже невозможной. А 43% россиян денег хватает только на еду и одежду, пишет исследовательский холдинг Romir.

Принимающие участие в опросе сообщили, что за последние 10 лет их финансовое положение не изменилось.

«Исследование финансового благосостояния россиян наглядно демонстрирует значительное расслоение общества. В каждой восьмой-десятой семье денег хватает только на пропитание, и то не всегда. Лишь чуть более десятой части опрошенных заявляет о полном финансовом благополучии своих семей. Остальные вынуждены в то или иной степени экономить – кто на одежде, кто на бытовой технике, кто на средствах транспорта», – отмечает президент холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин.

Также россияне считают, что такое положение не изменится и в ближайшие 5-10 лет. Отмечается, что 18% опрошенных считают, что живут хуже своих родителей, а 48% думает, что лучше.

В опросе участвовали 1 тыс. 500 человек старше 18 лет из всех федеральных округов России и вех видов населенных пунктов.