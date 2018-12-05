Президентом Швейцарии избран глава минфина Уэли Маурер

Президентом Швейцарии на 2019 год стал представитель правоконсервативной Швейцарской народной партии, глава федерального департамента финансов Уэли Маурер.

Выборы главы государства состоялись в среду на совместном заседании двух палат Федерального собрания (парламента. – прим. ВЗГЛЯД), голосование транслировалось в режиме онлайн на сайте ведомства, сообщает ТАСС.

Уроженцу города Ветцикон в кантоне Цюрих Уэли Мауреру 1 декабря исполнилось 68 лет. Маурер родился в крестьянской семье, получил высшее экономическое образование по специальности бухгалтер. С 1994 по 2008 год возглавлял Ассоциацию сельхозпроизводителей кантона Цюрих. В Федеральный совет был избран в 2008 году: сначала возглавлял министерство обороны, защиты населения и спорта, а с 2016 года – руководил департаментом финансов. В 2013 году Маурер также занимал пост президента страны, в 2012-м и 2018-м являлся вице-президентом.

В 1983 году Маурер был избран в кантональный парламент Цюриха, в 1991-м – в парламент страны. С 1996 по 2008 год являлся председателем крупнейшей в стране Швейцарской народной партии. Женат, имеет шестерых детей.

На посту президента Маурер с 1 января сменит представителя Социал-демократической партии Алена Берсе.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что президент в Швейцарии не влияет на внешнюю и внутреннюю политику страны, эту функцию выполняют совместно все члены Федерального совета (правительства. – прим. ВЗГЛЯД). Президент возглавляет заседания правительства, при равенстве голосов его мнение является решающим, он также принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств. Итоги состоявшихся в среду выборов были предопределены решением крупнейших правительственных партий страны. Должность президента в Швейцарии поочередно занимают члены Федерального совета, состоящего из семи министров.