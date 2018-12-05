Женщина умерла во время перелета из Москвы в Махачкалу

На борту самолета во время рейса из Москвы в Махачкалу скончалась женщина, сообщил представитель «Аэрофлота».

«Могу только подтвердить эту информацию, за всеми остальными подробностями необходимо обращаться в полицию», – рассказал собеседник РИА «Новости».

По данным источника в экстренных службах региона, женщина болела сахарным диабетом, прибывшие медики после посадки самолета не смогли ей ничем помочь.

В феврале 2018 года пожилая пассажирка рейса Москва – Астрахань скончалась во время полета, борт совершил внеплановую посадку в Волгограде.