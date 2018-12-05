В МИД пригрозили зеркальным ответом на публикацию данных журналистов Первого канала

МИД обнародует данные о нарушениях правил аккредитации британскими журналистами в случае продолжения травли сотрудников Первого канала в Великобритании, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«СМИ Великобритании работают у нас в режиме благоприятствования. Британские и другие иностранные корреспонденты нарушают режим аккредитации. Но никто не объявляет их шпионами, не устраивает массовую травлю, не публикует их персональные данные», – цитирует Захарову ТАСС.

Она добавила, что Россия может зеркально ответить и обнародовать данные о британских журналистах, нарушающих правила аккредитации.

«О том, сколько они нарушали правила аккредитации. По-настоящему нарушали, в отличие от журналистов Первого канала», – пояснила она.

Захарова напомнила, что у Великобритании есть обязательства по обеспечению необходимых условий для работы прессы в рамках международных договоренностей.

«Мы требуем прекратить политику нагнетания нетерпимости и вражды в отношении российских СМИ», – заявила она.

В воскресенье The Mail on Sunday написала о том, что все военные базы Великобритании получили от министерства обороны предупреждения после того, как журналист российского Первого канала якобы пытался попасть на территорию штаб-квартиры 77-й бригады, киберподразделения британской армии.

Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев назвал публикацию несоответствующей действительности и рассказал о том, чем занимались российские журналисты на самом деле.

Посольство России в Лондоне назвало возмутительным публикацию британскими СМИ личных данных работающих в стране журналистов Первого канала.