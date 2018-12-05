Песков прокомментировал идею размещения ракет в Латинской Америке

Москва не имеет отношения к идее размещения российских ракет в Латинской Америке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать высказывания экспертов о возможности размещения российских ракет в Латинской Америке, в частности, Венесуэле в случае выхода США из ДРСМД, передает ТАСС.

«Мы не относимся к этой идее», – сказал Песков.

Во вторник президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву. В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным он планирует обсудить военно-техническое сотрудничество.

В ноябре глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев говорил, что в случае выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия может в качестве одной из ответных мер разместить ракеты на территории стран-союзников.

Напомним, в октябре Трамп объявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД.