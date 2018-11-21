Драка котенка с собственным отражением умилила соцсети

Пользователи соцсетей умиляются котенку, который, впервые увидев себя в зеркале, попытался атаковать собственное отражение.

На видео можно заметить, как котенок по кличке Поки, живущий вместе со своим хозяином в Тайване, виляя хвостом, медленно приближается к зеркалу, с любопытством разглядывая свое отражение. Разглядев в кошке напротив соперника, Поки решает атаковать и, бросаясь на зеркало, врезается в собственное отражение.

Однако неудача не сломила Поки, он принимает угрожающую позу и еще дважды пытается укусить конкурента, каждый раз недоумевая, почему все попытки заканчиваются неудачей, пишет Daily Mail.

Пользователей соцсетей рассмешила драка Поки с «зеркальным» соперником. Многие из них отметили, что их кошки поступают так же каждый раз, когда оказываются перед зеркалом.