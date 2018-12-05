В издательстве «Московского комсомольца» задержали неадекватного мужчину

Агрессивный мужчина в издательстве «Московского комсомольца» угрожал одному из работников, его задержала полиция, рассказали в пресс-службе московского главка МВД.

«После прибытия на место сотрудники полиции приняли решение доставить мужчину для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел. У мужчины были признаки агрессивного поведения, он был не вполне адекватный, высказывал угрозы нанесения травм в адрес одного из сотрудников организации», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В МВД добавили, что от действий задержанного никто не пострадал. Отмечается, что мужчина угрожал словесно.

«По предварительным данным, у гражданина при себе имелась справка из психиатрической больницы. Сам мужчина заявил, что проходил лечение в этом медучреждении, но сейчас отпущен оттуда на три месяца. Его зовут Алексей Георгиевич, ему 76 лет. В настоящий момент к нему вызвана психиатрическая бригада «скорой помощи», – сообщил «Московский комсомолец».

Издание отметило, что несколько дней назад в ящике для корреспонденции неизвестный оставил письмо, в котором требовал организовать встречу с журналистами «МК». В противном случае он грозился устроить «подобие теракта».

Вероятный автор письма явился 5 декабря и потребовал встречи с теми же работниками издания. В случае отказа он пообещал раздеться догола и устроить погром.

На данный момент его доставили в отдел полиции, где проводится разбирательство. В дальнейшем будет решаться вопрос о привлечении к ответственности.

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