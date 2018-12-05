Боевики расширили зону влияния в контролируемой США зоне САР

Боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*» начали расширять зону влияния на контролируемых Вашингтоном территориях на востоке Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе заявил, что «США нам постоянно говорят о какой-то борьбе с ИГИЛ* (прежнее название ИГ*) на востоке Сирии», однако в данный момент наблюдается обратное, передает ТАСС.

Так, «спящие» ячейки боевиков «перешли к активным действиям, в результате ИГИЛ на востоке страны начала расширять зону своего влияния».

Он подчеркнул, что террористы в Сирии сохраняют свое присутствие только на подконтрольной США территории страны в районе Эт-Танфа и на восточном берегу Евфрата. Также остатки вооруженных радикальных группировок во главе с «Джабхат-ан- Нусра» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) «сконцентрированы внутри зоны деэскалации Идлиб».

Герасимов сообщил также, что за 2018 год сирийские войска, получившие значительный боевой опыт под руководством российских военных советников, уничтожили 23 тыс. боевиков и освободили 387 населенных пунктов.

Ранее стало известно, что после уничтожения боевиков ИГ было изъято большое количество иностранного оружия, в числе которого оказались 12 противотанковых управляемых ракет американского ПТРК TOW.

До этого сообщалось, что террористы в Сирии получают противотанковые ракеты TOW напрямую из США.