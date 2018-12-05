МИД отреагировал на сообщения о британской спецбригаде на Украине

Великобритания намерена поддерживать напряженную обстановку на Украине в целом и в Донбассе в частности, об этом свидетельствует отправка британских военных в страну, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова отметила, что в Министерстве обратили внимание на сообщения британских СМИ о направлении военнослужащих 77 бригады вооруженных сил Великобритании, занимающихся спецоперациями в интернете и осуществлением психологического и информационного противоборства.

«Подобная информация свидетельствует о продолжении Лондоном провокационного курса на дестабилизацию обстановки на Украине и, конечно, может рассматриваться как прямая попытка спровоцировать новый виток военного противостояния в Донбассе, а также сорвать процесс мирного урегулирования», – заявила представитель дипломатического ведомства.

Ранее посольство России в Лондоне отметило, что заявление британских СМИ о 77 бригаде свидетельствует о новом «элементе масштабного британского военного присутствия на Украине».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Лондон отправил на Украину специальную бригаду.