В НАТО пообещали Афганистану вывести войска по просьбе народа

Международные партнеры Афганистана из числа стран НАТО заявили о готовности вывести свои вооруженные силы с территории страны в случае, если за это выскажется ее народ, заявил официальный представитель Высшего совета мира (ВСМ) Исламской Республики Ихсан Тахери.

По словам Тахери, в НАТО заявили, что по вопросу вывода войск «как афганцы решат, так и будет», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в данный момент ситуация в сфере безопасности в Афганистане не позволяет стране отказаться от помощи извне, но когда в республике будут восстановлены мир и стабильность, у афганцев больше не будет потребности в присутствии международных сил.

Это «не является проблемным вопросом» в отношениях Кабула и Вашингтона.

Вопрос присутствия иностранных сил в Афганистане будет вынесен на повестку будущих прямых переговоров между правительством и радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).

Кроме того, официальный Кабул согласен начать прямой диалог с талибами без каких-либо предварительных условий, а также готов к обсуждению внесения возможных поправок в конституцию.

«Любой вопрос, от которого зависит будущее Афганистана, будет обсуждаться», – подчеркнул Тахери.

Представитель ВСМ отметил также, что атмосфера на прошедшей в ноябре международной встрече в «московском формате» по Афганистану была дружелюбной, стороны не высказывали каких-либо негативных оценок в адрес друг друга: «Наша делегация сидела напротив талибов, обсуждения продолжались даже во время кофе-брейков».

Тахери добавил, что встреча стала «еще одним важным шагом на пути мирного урегулирования» в стране. Также она продемонстрировала, что старт переговоров без посредников между Кабулом и «Талибаном» возможен уже в скором будущем.

Напомним, встреча по Афганистану прошла 9 ноября в Москве. Впервые в мероприятии такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе.

Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира, который, как уточнил афганский МИД, не представляет правительство страны.

Отмечалось, что, несмотря на спекуляции, представители США приняли участие в данной встрече.

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