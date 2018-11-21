В Британии захотели «заставить» Россию подчиниться правилам ДРСМД

Начальник британского Штаба обороны Ник Картер на заседании профильного комитета нижней палаты парламента Соединенного Королевства предложил обдумать меры, которые следует предпринять, чтобы «заставить» Россию подчиниться правилам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Картер вслед за США выразил мнение, что Россия якобы «нарушает договор тем, что развертывает некоторые из своих систем, которые выходят за пределы радиуса [полета] от 500 до 5000 км», передает ТАСС.

«И у меня нет сомнений, что нам необходимо призвать их к тому, чтобы эти нарушения прекратились», – приводит слова Картера The Press Association.

«Нам также нужно понять, какие меры нам следует предпринять, чтобы заставить их подчиниться тем правилам, которые мы заложили и предусмотрели», – заявил Картер.

Накануне США поставили России ультиматум по ракетному договору. Москва отвергла претензии Вашингтона по ДРСМД. В Совфеде предупредили о готовности России ответить на выход США из ракетного договора.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД.