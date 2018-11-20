Сенаторы США обвинили саудовского принца в причастности к убийству Хашогджи

Американские сенаторы выразили уверенность в том, что наследный саудовский принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд имеет прямое отношение к убийству журналиста Джамаля Хашогджи на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Директор ЦРУ Джина Хэспел провела закрытый брифинг об обстоятельствах убийства Хашогджи для председателей-республиканцев и старших демократов комитетов, передает ТАСС.

После закрытого брифинга сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил: «Нет ни единого шанса – ни единого – что это [убийство Хашогджи] произошло без [участия] наследного принца».

Сенатор выразил мнение, что принц «сумасшедший», «он опасен, он подвергает риску отношения» между королевством и США.

Грэм выступил против продажи Эр-Рияду вооружений, «пока все виновные в убийстве Хашогджи не будут привлечены к ответственности», а также призвал ввести против саудовского принца санкции.

«Саудовская Аравия является стратегическим союзником [США], отношения [с ней] нужно сохранить, но не любой ценой», – заявил Грэм.

Председатель комитета по иностранным делам Роберт Коркер от штата Теннесси поддержал своего однопартийца, заявив: «Нет никаких сомнений по поводу того, что наследный принц отдал приказ совершить убийство».

Демократ Роберт Менендес от штата Нью-Джерси также выступил за решительные ответные меры со стороны США в связи с убийством Хашогджи.

Остальные сенаторы подвергли резкой критике решение ЦРУ провести закрытый брифинг и потребовали проинформировать всю верхнюю палату об имеющихся у спецслужб США данных по убийству саудовского журналиста.

Напомним, в конце ноября появились данные о наличии у ЦРУ записи телефонного разговора, в котором наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд якобы отдает приказ «как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашогджи».

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог знать об убийстве Хашогджи в саудовском генконсульстве в Стамбуле.