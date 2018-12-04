В Национальный день волонтера в Москве появится бесплатное такси

На улицах Москвы 5 декабря, в Национальный день волонтера, появится «доброе такси» – за руль сядут послы Года добровольца, известные личности, деятели культуры и искусства, которые бесплатно подвезут москвичей и расскажут о волонтерском движении в России.

Инициатором акции стал сервис онлайн-заказа такси «Ситимобил». Оказаться в «добром такси» несложно – автомобиль приезжает по заказу из мобильного приложения агрегатора и будет весь день принимать поездки случайным образом. Организаторы акции надеются, что «доброе такси» не просто поднимет настроение пассажирам, но и лишний раз напомнит им, как важно делать добрые поступки, сообщают организаторы акции.

День волонтера – международный праздник, инициированный ООН в 1985 году. 6 декабря 2017 года указом президента России 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера), 5 декабря – Национальным днем волонтера.

Ситимобил – сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве.