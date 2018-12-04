В Национальный день волонтера в Москве появится бесплатное такси

Взгляд
4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 21:33  |  vz.ru
Разделы

Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
Перейти а раздел…

Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

Фото: Снимок с видео/
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Российское реальное или мнимое нарушение ДРСМД – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Фёдор Лукьянов, комментируя стартующий в Брюсселе саммит НАТО, где планируется обсуждение возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Кант проиграл в честной борьбе

Андрей Колесник, Ветеран спецназа ВМФ, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
Несмотря на прогерманскую пропаганду, несмотря на провокации вандалов, история с голосованием показала следующее: калининградцы в большинстве своем настроены патриотично и выбирают собственных, исторически российских выдающихся личностей. Подробности...

Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Претенденты на роль «гуру» распугали участников либеральной секты

Антон Крылов, журналист
Брилёв не совершил ничего ужасного ни с какой точки зрения. Хотите быть моральными авторитетами – так и ведите себя соответствующе. Но, похоже, что однажды примеренная шапочка «морального авторитета» прирастает к голове навсегда. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 5 комментариев

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:США поставили России ультиматум по ракетному договору
          Власти Франции пошли на уступки погромщикамЗаслуженный учитель России: Брилев входил в школьную организацию анархистовГенсек партии Меркель заявила о десятках тысяч погибших в Донбассе украинских солдатОпубликованы итоги голосования о присвоении имен российским аэропортам
          Эксперты объяснили победу России над США в гонке за АрктикуВ Кремле сказали, кто начал беседу Путина и Трампа в АргентинеЗачем армии понадобился военно-полевой банкомат?США смирились с победой армии Сирии в гражданской войне
          ЦБ предложил узаконить право не платить за ипотекуШарий сравнил глупых французов и смиренных украинцевЯнукович собрался покинуть РоссиюСвященник рассказал, как Константинополь будет контролировать «украинскую церковь»

          Главная тема


          К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

          плоды евроинтеграции


          Стало известно, как Майдан обрушил перевалку грузов в азовских портах Украины

          «очень беспокоит»


          В Азербайджане недовольны ростом популярности русского языка

          «в лучших традициях»


          Госдеп объяснил, какой миропорядок желает построить Трамп

          Видео

          армия и вооружение


          Указано, в чем американский F-22 уступает Су-57

          президент Украины


          Появилось видео нового выступления пьяного Порошенко

          особый случай


          Названа причина избиения и изнасилования дознавательницы из Уфы

          тоталитарные замашки


          Либеральные вожди вызвали у соратников омерзение

          утечка информации


          Почему провалилась операция израильского спецназа

          Дипломатический миф


          Дмитрий Дробницкий: Как Джордж Буш-младший перехитрил Михаила Горбачева

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «переименовать КПРФ»


          Максим Ваганов: Ленин и Плеханов – да, Сталин и Берия – нет

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          В Национальный день волонтера в Москве появится бесплатное такси

          4 декабря 2018, 20:48

          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати

          На улицах Москвы 5 декабря, в Национальный день волонтера, появится «доброе такси» – за руль сядут послы Года добровольца, известные личности, деятели культуры и искусства, которые бесплатно подвезут москвичей и расскажут о волонтерском движении в России.

          Инициатором акции стал сервис онлайн-заказа такси «Ситимобил». Оказаться в «добром такси» несложно – автомобиль приезжает по заказу из мобильного приложения агрегатора и будет весь день принимать поездки случайным образом. Организаторы акции надеются, что «доброе такси» не просто поднимет настроение пассажирам, но и лишний раз напомнит им, как важно делать добрые поступки, сообщают организаторы акции.

          День волонтера – международный праздник, инициированный ООН в 1985 году. 6 декабря 2017 года указом президента России 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера), 5 декабря – Национальным днем волонтера.

          Ситимобил – сервис заказа такси, основанный в 2007 году. Компания занимает второе место по количеству онлайн-заказов такси в Москве.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............