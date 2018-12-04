В дирекции Года добровольца рассказали о целях Международного волонтерского форума

«Мы шли к этому форуму весь год. Он стал ярким отражением того, что было сделано в течение Года добровольца. Результаты действительно впечатляющие. Интерес к добровольчеству, волонтерству, как к системному, так и к ситуативному, у россиян растет», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель дирекции Года добровольца (волонтера) в России Ксения Разуваева.

«Рост интереса россиян к добровольчеству отмечен и статистическими службами, его можно отследить и по статистике запросов в поисковых системах. Например, в «Яндексе» в 2,5 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года, задавался вопрос «как стать волонтером?», – отметила директор «Роспатриотцентра», руководитель дирекции Года добровольца (волонтера) в России Ксения Разуваева.

Напомним, что в эти дни в Москве проходит Международный форум добровольцев. Как отметил, выступая на открытии форума, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, около 90% граждан России поддерживают идеи добровольчества и так или иначе готовы участвовать в этой деятельности. Всего за год число россиян, которые поддерживают добровольческую деятельность и готовы так или иначе заниматься волонтерством, выросло на 30%. Для сравнения, в прошлом положительный ответ на такой вопрос давали 60%.

На нынешнем форуме «собрались неравнодушные люди – их 15 тысяч, и они на этот раз не только из России, но и из 120 различных стран мира», – подчеркивает Разуваева. «Этими 15 тысячами волонтерское движение не ограничивается, их миллионы, на форум приехали лучшие из лучших, – подчеркивает руководитель дирекции Года добровольца. – Но любой, кто хоть раз принимал участие в волонтерской деятельности, достоин называться волонтером, и мы были бы рады, если бы в этой движение влилось как можно граждан как нашей страны, так и других стран». Напомним, что по данным, которые привел Сергей Кириенко, на настоящий момент в добровольческом движении так или иначе участвуют более 14 млн россиян. А в мире, по данным ООН, в волонтерские проекты вовлечены около 1 млрд человек.

«Это то, что нас объединяет – форум стал площадкой для межнационального диалога», – отмечает Разуваева. Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, опытом российского добровольчества заинтересовались организаторы II Европейских игр, которые пройдут в будущем году в Минске. Также напомним, что в форуме принимают участие представители крупнейших международных волонтерских организаций и проектов, в том числе программы Добровольцев ООН, Международного чрезвычайного детского фонда ООН, фонда ООН в области народонаселения, Всемирной организации волонтерских усилий, Международного Красного Креста и других.

«Нас объединяют те идеалы, которые поддерживаются абсолютно во всем цивилизованном мире – идеалы взаимопомощи, милосердия, – подчеркивает Разуваева. – Речь идет о желании проживать свою жизнь не просто по принципу «день да ночь – сутки прочь», но и помогая людям, которые в этом нуждаются: будь то событийное волонтерство, поисковики, другие типы волонтерства. Все достойны уважения, и каждый человек, вне зависимости от возраста и компетенции может проявить себя».

Напомним, что нынешний форум, ставший самым массовым событием в истории российского волонтерского движения, объединил активистов самых разных возрастов. Самой юной участнице мпроериятия, Милане Ныровой из Кабардино-Балкарии – всего десять лет. Самый взрослый участник – 79-летний Рафик Хайдаров из Башкирии.