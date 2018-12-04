Коалиция во главе с США опровергла нанесение ракетного удара по сирийской армии

Международная коалиция во главе с США опровергла заявления о нанесении в воскресенье ракетного удара по сирийским войскам.

«Это неправда. Коалиция наносила удары только по ИГ*», – цитирует «РИА Новости» представителя коалиции Шона Райана.

Ранее СМИ Сирии со ссылкой на сирийский военный источник сообщили, что коалиция выпустила в направлении позиций армии ракеты. Как отметили в МИД Сирии, ракетным ударом коалиция продемонстрировала поддержку терроризма.

Ранее МИД Сирии уже обвиняло возглавляемую США коалицию в прямой военной поддержке террористов. По их словам, коалиция полностью уничтожила Ракку, разрушила инфраструктуру многих сирийских городов, а также была причастна к массовым смертям гражданского населения.

С 2014 года коалиция без согласия сирийских властей проводит операции в Сирии. Также она действует против ИГ в Ираке.