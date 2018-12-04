Forbes назвал самую влиятельную женщину мира

Список 100 самых влиятельных женщин 2018 года во вторник опубликовал американский журнал Forbes, возглавила рейтинг канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Вторую позицию поделили британский премьер-министр Тереза Мэй и глава МВФ Кристин Лагард. В список вновь вошла глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина. Как и в прошлом году, она заняла 49-ю строчку и обошла певиц Бейонсе и Тейлор Свифт, главу европейской дипломатии Федерику Могерини и теннисистку Серену Уильямс, сообщает «Интерфакс».

Королеву Великобритании Елизавету II журнал поставил на 23-е место, следом – дочь президента США и по совместительству его советника, предпринимательницу Иванку Трамп. На 26-м месте оказалась премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, 29-я строчка – у лидера Новой Зеландии Джасинды Ардерн, на 35-м месте – премьер Норвегии Эрна Сульберг, на 40-м – глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Напомним, Меркель и в прошлом возглавляла рейтинг ста самых влиятельных женщин мира.