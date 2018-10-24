Командира эскадрильи бомбардировщиков ВВС США уволили за «маневры пениса»

Командование ВВС США освободило от должности командира эскадрильи бомбардировщиков B-52, ныне дислоцированной на базе Майнот в Северной Дакоте, за то, что его подчиненные совершали «маневры пениса», которые отображались в виде рисунков на современных маршрутных картах самолетов, сообщают СМИ.

Подполковник Пол Гуссен был уволен из 69-й бомбардировочной эскадрильи 27 ноября после того, как в программном обеспечении системы CONECT – интерактивных карт бомбардировщиков B-52 – нашли изображения пенисов, созданные маршрутами самолетов, сообщает Military.com со ссылкой на источник.

Система используется для отображения общих данных – в частности, запланированных маршрутов для вылетов бомбардировщиков и их целевых координат. Именно в этой системе были изображены порнографические рисунки. Скриншоты выполненного полета сохранялись и затем были показаны на вечеринке по случаю окончания миссии эскадрильи в Катаре.

«Любые действия или поведение, которые не соответствуют нашим ценностям и принципам, не допускаются в ВВС», – объяснил представитель ВВС США подполковник Урия Орланд увольнение Гуссена. Он отметил, что в ВВС США существует «политика нулевой терпимости», которая включает «внесение вклада в нездоровое, неуместное рабочее окружение».

Рисунки пениса создавались членами эскадрильи и сохранялись в качестве скриншотов для монтажа компакт-диска во время развертывания 69-й эскадрильи на базе ВВС Аль-Удэйд в Катаре с сентября 2017 года по апрель 2018 года.

Гуссена уволили из-за его «неспособности поддерживать профессиональную атмосферу на рабочем месте».

Это не первый случай изображения пенисов американскими летчиками во время полетов. В частности, в октябре сообщалось, что ВМС США начали расследование в связи с «маневром пениса» экипажа самолета T-34 в небе над Калифорнией.

А в апреле «небесный пенис» заметили в Германии над авиабазой Рамштайн.