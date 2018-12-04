Названы лауреаты госпремий в сфере правозащиты и благотворительности

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении госпремий за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности за 2018 год, их получат председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и глава «Русфонда» Лев Амбиндер.

Терентьев отмечен госпремией за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности, Амбиндер – за выдающиеся достижения в сфере благотворительности, передает ТАСС.

Госпремии учреждены в 2015 году, их присуждает президент России, предложения по кандидатам подает специально созданная общественная комиссия. Денежный размер премии составляет 2,5 млн рублей.

По данным Общественной комиссии при президенте России по определению кандидатур на присуждение советующих Госпремией в области правозащиты и благотворительной деятельности, в 2018 году на соискание премии по правозащите было выдвинуто 19 кандидатов – почти вдвое больше, чем в 2017 году, когда было 10 кандидатов.

Значительный интерес со стороны экспертов, представителей профессионального сообщества и НКО продемонстрирован и к премии по благотворительности, на нее выдвинули 33 кандидата.

Терентьев – глава Всероссийское общество инвалидов, которое объединяет более 1,5 млн человек. Он лично оказывает значительную помощь инвалидам, в том числе детям, в получении инвалидных колясок и других современных технических средств реабилитации. Также он поддерживает развитие отечественного промышленного производства в этой области.

Возглавляемый Амбиндером благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» оказал помощь более чем 20 тыс. детей. Благотворителями фонда стали более 6,5 млн граждан России.

Эксперты отмечают, что благодаря Амбиндеру фонд стал одной из немногих российских организаций, которые стремятся перейти от простого предоставления благотворительных услуг гражданам к полному изменению ситуации в своей сфере деятельности. В частности, на это нацелен проект по развитию национального регистра доноров костного мозга.