Главная цель Австрии на 2019 год оказалась связана с Россией

Австрия назвала приоритетной задачей в 2019 году снижение напряженности в отношениях ЕС с Россией, канцлер страны Себастьян Курц считает, что долгосрочный мир в Европе возможен только в сотрудничестве с Москвой.

«Во внешней политике крупнейшим вызовом для нас, как для Евросоюза, станет, с одной стороны, снижение напряженности в отношениях с Россией, а также обеспечение деэскалации конфликта на Украине, потому что долгосрочного мира на нашем континенте можно добиться только вместе с Россией, а не против России», – передает его слова ТАСС.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам работы в 2018 году, отвечая на вопрос о главных целях Австрии в 2019 году.

Австрия считается одной из стран ЕС, наиболее лояльных к России. В связи с этим, как отмечала газета ВЗГЛЯД, госдеп США обнародовал стратегию развития отношений с Австрией, в которой речь идет о противодействии России.