Экипаж новейшего патрульного корабля прибыл в Севастополь

Экипаж новейшего патрульного корабля «Дмитрий Рогачев» в первый раз прибыл в Севастополь, чтобы пройти очередной этап государственных ходовых испытаний.

Согласно плану, за пять суток экипаж корабля должен выполнить комплекс мероприятий на заданном участке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитана 2 ранга Алексея Рулева.

«После завершения специальных мероприятий ПК «Дмитрий Рогачев» совершит переход в пункт базирования Новороссийск для выполнения дальнейших этапов испытаний», – сказал Рулев.

Ранее «Дмитрий Рогачев» успешно выполнил первые артиллерийские стрельбы на полигоне в Черном море. Экипаж патрульного корабля выполнил стрельбу в штатном режиме.