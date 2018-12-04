Появилось видео столкновения самолета с детским центром в США

В здание центра терапии для детей с аутизмом в городе Форт-Лодердейл врезался самолет, погибли два человека; СМИ опубликовали видео момента аварии.

Шестиместный пассажирский самолет Cessna разбился 1 декабря, в результате аварии погибли два пассажира, находившихся на борту, сообщает Associated Press.

Представитель департамента пожарной охраны города Стивен Голлан сообщил, что в момент аварии в здании находились восемь учителей и пятеро детей, передает Palm Beach Post . Один из учителей получил незначительные травмы. Издание также опубликовало видеозапись самого ЧП.

В декабре 2017 года в Сан-Диего одномоторный самолет врезался в дом, погибли два человека.