Фото пса у гроба Буша-старшего растрогало пользователей соцсетей

Трогательный снимок лабрадора Салли, лежащего у гроба своего хозяина Джорджа Буша-старшего, заставил расчувствоваться тысячи пользователей соцсетей.

Фотография печального лабрадора, лежащего у гроба хозяина, появилась в посвященном псу Instagram с подписью «Миссия окончена». Снимок собрал более 200 тыс. «лайков» и более 11 тыс. комментариев.

Собаку зовут Салли, она была верным другом и помощником 94-летнего Буша-старшего, после того как в начале года скончалась его жена Барбара. Несмотря на то, что вместе Буш-старший и служебный пес провели всего несколько месяцев, собака сильно тоскует.

После погребения президента Салли снова отправится помогать ветеранам – в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, пишет Life.

41-й президент США умер 30 ноября на 95-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил Джорджу Бушу-младшему соболезнования.