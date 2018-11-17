Шарий сравнил глупых французов и смиренных украинцев

Медиаэксперт Анатолий Шарий сравнил отношение французов и украинцев к социальной несправедливости и повышению цен.

«Глупые меркантильные французы с зарплатами в 3 тыс. евро вышли на улицы против повышения цен на бензин и добились своего. За тысячи километров люди с зарплатами в 300 долларов смиренно отдавали половину зарплаты за тарифы, ждали томоса и присоединения к «европейской семье народов», – написал в микроблоге Twitter Анатолий Шарий.

В минувшую субботу в Париже на демонстрацию вышли французы, выступающие против роста цен на топливо. Во время протестов пострадали свыше 100 человек.

Правительство Франции даже рассматривало возможность введения режима чрезвычайного положения в связи с беспорядками.

В Париже против участников акции, недовольных повышением цен на бензин, полиция применила слезоточивый газ.

Ранее Тимошенко заявила об убивающих украинцев ценах на газ.